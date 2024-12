Opinión | «Los tiempos difíciles hacen generaciones fuertes», por Anibal Tesini

Parece ser que los tiempos que nos toca vivir son de extrema gravedad, tiempos de entrega de la soberanía territorial, tiempos de desguace institucional, tiempos de persecución, tiempos internacionales de pre guerra mundial, los que vean el todo podrán resolver lo particular.

Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestro pueblo en estas tinieblas históricas.

A veces creo entender que dirigentes encumbrados no pueden avizorar las desgracias que se avecinan y las que atraviesan el pueblo trabajador, me sorprende la mediocridad de nuestros elegidos ya no los que eligió otro sector sino los que fueron en nuestras boletas ¿hemos sido tan irresponsables? O es producto de la falta de discusión y de ejercicio democrático intrafuerza del dedismo caudillista al que abrevamos por no discernir, por la comodidad de dejar en mano de algunos lo que es responsabilidad de todos.

Todo somos culpables de la crisis por la que atravesamos, cuando no nos animamos a avanzar se retrocede.

Hay mucho para aprender y mucho por resolver en nuestro entorno, lo mejor que nos puede pasar es discutir de frente tener posiciones inconvenientes, discutir jerarquías en la llanura total.

Asumir la crisis de identidad con nuestro pueblo, la falta de empatía con el que menos posee, son tiempos que, si sabemos tratar y tratarnos de frente nos pondrán ante la historia, si en cambio a la menor crítica le caemos con frases grandilocuentes, despectivas y sentenciosas, estaremos en los estertores finales de un proceso que trajo mucho futuro y oportunidades a La Costa.

Decir que cuando un trabajador reclama es ser un OPORTUNISTA o Que se suben a cuál o determinadas posiciones por conveniencias, que son traidores, no, no eso lo esperado de la derecha nacional de las oligarquías anti pueblo.

Debemos asumir que los reclamos de nuestros trabajadores son justo.

Que si es aprovechado por oportunistas es porque hemos dado la oportunidad.

No se puede seguir tapando un desastre salarial como el que tenemos, mucho somos responsables tener los sueldos más bajos de la Provincia que un trabajador esté bajo la línea de indigencia, no se tolera más, es también responsabilidad de la Provincia que no tiene unas paritarias Municipales.

Nunca es contra el trabajador, este no es nuestro espacio de pertenencia.

Tengamos la capacidad de no medir con varas diferentes eso es de mediocres sin respuesta, lo vivimos en la cantidad de hechos diarios donde se nos critican y se nos denigran por mucho menos, de lo que aplauden de los vende patria que gobiernan hoy el País.

Mis preguntas son: ¿Tendremos la libertad de optar por una posición interna que difiera con la que tomaron, inconsultamente, nuestros dirigentes sin ser estigmatizados?

¿Un posicionamiento de ellos debe involucrarnos a todos?

¿Qué margen tenemos para discernir sin ser objetados?

¿Opinar sobre lo local es traición?

Poner a la provincia más importante de nuestro país y el bastión opositor de resistencia a esta derecha brutal que nos gobierna, en crisis institucional, según nuestros dirigentes ¿es una discusión de espacio dentro de la democracia?

Tratar de corregir, opinar, incluso discernir, o reclamar por mejoras salariales ¿es ser un traidor que quiere destruir el gobierno local?

¿Nos vamos a seguir haciendo los distraídos de la crisis dirigencial desatada después del 10 de diciembre?

¿Vamos a seguir destruyendo con infamias y calumnias a compañeros que pusieron años de trabajo, para hacer la mejor gestión costera que se recuerde?

¿Es un desmadre opinar que no queremos más dedismo y sí más democracia interna?

¿Es de destructores y de anti algo, pretender que alguien explique por qué fueron castigados los compañeros o porque no hay reuniones donde vengan los que pusieron los dedos o la toma de decisiones y debatir?

¿En serio que podemos pensar en ser elegidos por nuestras localidades con el desmadre actual?

¿Por último, todo lo que decimos cuando nos cruzamos somos capaces de decirlo en presencia de nuestros dirigentes?

Si seguimos así destruyéndonos entre nosotros no hace falta que diga que tenemos diez años del este terrorismo gobernante, y la historia nos presentará como la generación que llevó a la destrucción de la Patria.

El chiquitaje, prebendario, es el peor de los pecados de un militante.

Dejar un legado debería ser nuestra preocupación, esta mediocridad en la que vivimos no la merece NUESTRA HISTORIA Y NUESTRA GENTE.

Anibal Tesini

Domingo 22 de diciembre

P/D El que avizore un grupo opositor, gente conspirado, acuerdos por fuera……. Estará siendo el mismo pusilánime de siempre.

Solo yo y mis broncas y mi conciencia