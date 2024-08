Tras la denuncia judicial que realizó la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, se filtraron conversaciones de WhatsApp en las que aparecen imágenes de la mujer con un hematoma en un ojo y moretones en un brazo.

En el mismo marco, Yañez expresa a Fernández:

«Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación», le escribió Yañez.