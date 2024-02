Los detalles del paso de Kicillof por La Costa

El Partido de La Costa fue el sitio elegido para que el Gobernador Axel Kicillof junto a la Vicegobernadora Verónica Magario, reuniera a intendentes de la región y más de 200 productores para analizar el trabajo y la producción en plena temporada, en el contexto de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional.

El Intendente de La Costa, Juan de Jesús abrió la exposición en el Multicultural de Mar de Ajó con un fuerte mensaje frente al contexto actual, acompañado por parte de su gabinete y el Diputado Juan Pablo de Jesús, “hoy nos encontramos junto a nuestro pueblo con una sensación de incertidumbre, por el rumbo que se pretende dar a nuestro país; una modificación estructural de nuestra economía, llevándose nuestra moneda, junto a nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro himno, símbolos que marcan la soberanía de un país».

«Se ha producido una gran devaluación de nuestro peso de un 120%, y eso repercute en el salario de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, repercute en lo que va a menguar la obra pública y en las industrias» agregó el Intendente.

Tras múltiples exposiciones de productores regionales, que abordaron la realidad actual que enfrenta cada sector, como los pescadores, productores cerveceros, alfajoreros, artistas entre muchos otros, el Gobernador Axel Kicillof, acompañado por una comitiva interministerial encabezada por los ministros de Jefatura de Gabinete Carlos Bianco, de Producción y Turismo Augusto Costa y de Ambiente Daniela Vilar, tomó la palabra con un análisis político de los tiempos que se viven: «Nos decían; éste ajuste va a ser distinto a todos los demás, porque será focalizado, quirúrgico, dirigido a la casta; pero resulta que los hoteleros recibieron ajuste, lo mismo los que hacen los churros, las panificadoras, los que hacen dulces, los pescadores, los que hacen cerveza artesanal; quiero decirle a todos los que dicen eso de la casta, que hoy acá están bonaerenses que no son la casta, son laburantes, empresarios, productores y se están comiendo el ajuste por todos lados”.

Kicillof cerró el encuentro multisectorial poniendo de relieve la necesidad de no abandonar la lucha: “Nadie se salva solo. Cómo no vamos a defender a los jubilados de la Provincia de Buenos Aires, cómo los vamos a dejar desamparados; ya no les alcanza le subieron los remedios, los alimentos, le van a subir el transporte, la luz, el gas y ahora le quieren bajar la jubilación; acá se trata de defender los derechos de los jubilados, los laburantes, los sectores populares, los empresarios de la Provincia de Buenos Aires, que también tienen derechos».

«El pueblo bonaerense no votó el ajuste. Por eso nosotros venimos a reafirmar qué sin industria, sin ciencia, sin universidad, sin cultura. no hay país; estamos entregando la soberanía. Nosotros estamos en el territorio para defender lo que nos costó tanto construir” finalizó el Gobernador.