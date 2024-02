Hasta el 29 de febrero se puede realizar la inscripción a las Becas Municipales

Se informó que hay tiempo hasta el 29 de febrero para inscribirse en las Becas Municipales para estudiantes de carreras de nivel superior que lleva adelante la gestión del intendente Juan de Jesús.

La inscripción, permite renovar o solicitar el acompañamiento económico para las costeras y los costeros que estudian una carrera de nivel superior. Para realizar el trámite de inscripción, podrán ingresar al siguiente enlace lacosta.gob.ar/becas2024, desde donde se completará el formulario y la declaración jurada.

Luego se confirmará un turno que permitirá presentar toda la documentación correspondiente en la oficina de Becas, sita en el Palacio Municipal (Av. Costanera N° 8001 de Mar del Tuyú).

La inscripción al programa tiene como objetivo principal, incentivar la vocación de estudio en una apuesta central a la educación, como eje para el desarrollo de la comunidad.

En este sentido, se recuerda que la oferta educativa de nivel superior cuenta con más de 40 opciones de formación, que se encuentran disponibles en lacosta.gob.ar/educación.

Las becas municipales son una política destinada a todos aquellos que quieran seguir estudios de nivel superior y hayan terminado el secundario, o bien ya se encuentren cursando carreras de este tipo.

Las mismas son independientes de la situación económica que transite el potencial alumno o alumna, teniendo por objetivo el acompañamiento en su formación.

Para solicitar o renovar el beneficio se deben seguir los siguientes pasos:

-Se deberá completar la planilla online tanto para solicitar por primera vez como renovar el beneficio, se deben completar todos los campos y no pueden quedar casilleros vacíos si no el sistema no permitirá guardar la planilla.

-Seleccionar día y horario en el turnero para acercar la documentación a la Oficina de Becas (recordar que el trámite es personal y presencial).

-Acercarse a la Oficina de Becas el día del turno, previamente seleccionando en la web para finalizar el trámite adjuntando la documentación solicitada que figura en el comprobante web que se emitirá luego de completar la planilla.

Para cualquier inquietud se puede enviar un mensaje al WhatsApp al 2246 508670