¿Vuelta atrás con la limitación a la reelección indefinida de intendentes?

La ley que limita las reelecciones indefinidas que fuera sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal (Cambiemos) todavía sigue vigente ya algunas reformas todavía es eje de debate entre jefes y jefas comunales.

Según informó el sitio Infocielo, ya empezaron a dar conversaciones entre intendentes y algunos legisladores con la intención de dar vuelta esa historia, aunque, advierten, son de carácter “informal”.

“Se habla, pero no están dadas las condiciones”, admitió un hombre del PJ según marco el mismo sitio. Lo que sí entienden los experimentados es que si el debate se da en la Legislatura, debe ser este año o en 2026, es decir, fuera de calendario electoral. “Si no es así, no lo controlás en la campaña”.

Si bien no hay ningún proyecto formal presentando y desde otros sectores señalan que sería “muy difícil de modificar solo por necesidades políticas”, tampoco dan por finalizada esa batalla.

Aún así, nadie se anima a hablar del tema porque la prioridad pasa por la crisis económica, cómo sortear la falta de recursos y los desafíos de cuatro años de gestión.