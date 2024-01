Mercedes Gómez, madre de uno de los policías detenidos por el «Caso Martínez» ocurrido en la localidad de San Clemente del Tuyú, se expresó en el aire de Radio Noticias sobre la convocatoria de familiares de los agentes detenidos a realizar un «abrazo al congreso».

Gómez destacó:

No hay fecha de juicio todavía, hace poco llamaron a una audiencia de Dolores (…) no se avanzó en el tema, se está dilantando la cosa (…) los 9 no pueden llegar al juicio como imputados, no tienen nada, no revisaron ninguna prueba.